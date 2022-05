Flixtrain

Im auffälligen Grün kommt ebenso wie der Flixbus auch der Flixtrain daher.

Der DB-Konkurrent Flixtrain aus dem Hause Flixmobility – kurz Flix – will in diesem Sommer mit einem Angebot aufwarten so groß wie nie zuvor. Der Anbieter geht mit drei neuen Linien und zwölf neuen Haltepunkten an den Start. Der Anbieter will im Som