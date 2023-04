Imago/Revierfoto

Seit Ende Juli 2020 betreibt Wizz Air am Dortmunder Flughafen eine eigene Basis. Dabei spielen die Rumänien-Flüge dort mittlerweile eine wichtige Rolle: Mit Brasov wird von September 2023 an bereits die achte Destination in dem Land angesteuert.

Am zentralsten Ruhrgebietsflughafen wächst wieder einmal das Streckennetz in Richtung Osteuropa. Der Billigflieger Wizz Air kündigt eine neue Verbindung nach Brasov an.

Wohl kaum ein anderer Flughafen in Deutschland verfügt über solch ein vielfältiges Streckennetz nach Rumänien wie der Dortmund Air