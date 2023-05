Imago/Sven Simon

Ein guter Tag für den Lufthansa-Konzern: CEO Carsten Spohr sieht im Einstieg bei ITA Airways eine Stärkung der Unternehmensgruppe gerade in Südeuropa.

Die Lufthansa hat 41 Prozent an ITA Airways erworben und eine Option für die Übernahme der restlichen Anteile. CEO Carsten Spohr will die jüngste Beteiligung in wenigen Jahren in die schwarzen Zahlen führen.

Die Lufthansa Group wächst: ITA Airways ergänzt künftig das Marken-Portfolio des Aviation-Konzerns, auch wenn Lufthansa zunächst n