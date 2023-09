Condor

Der Condor Airbus 330 Neo vor seinem Jungfernflug.

Ferienflieger Condor arbeitet unter Hochdruck am Austausch ihrer Langstreckenjets. Die gute Nachricht vom Wochenende: Es ist Halbzeit bei der Erneuerung der Langstreckenflotte. Und erstmals ist ein Airbus 330 in der Farbe "Sea", also mit blauen Streifen, dazu gekommen.

Die neue und insgesamt neunte werksneue Airbus 330 Neo trägt die Kennung D-ANRB. Condor hat die Abholung als Meilenstein bezeichnet: Denn die Mas