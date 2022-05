Die Fluggesellschaft Eurowings stellt in ihrer neuen Kampagne den Wohlfühlfaktor der Kundschaft in den Mittelpunkt

Eurowings erneuert nicht nur den Ansatz seiner Markenkommunikation, sondern auch seinen Claim und das Markendesign. Künftig soll überall der Kundenkomfort im Zentrum stehen. Das verkörpert auch die Kampagne von Scholz & Friends für den deutschen Markt.

Entspannung, Flexibilität und mehr Reisekomfort: Mit diesen Aspekten will Eurowings sowohl Privatreisende als auch Geschäftskundinnen- und kunden von sich überzeugen. So bilden auch zwei verschiedene Spots das Herzstück der neuen Markenkampagne, die ab Mittwochmorgen im TV zu sehen sein werden. In beiden tritt als Protagonist der "entspannteste Reisende der Welt" auf.



Im ersten Film setzt er sich schon in Pantoffeln und Hawaii-Hemd in den Flieger zu einem exotischen Ziel – wo er zwischen Pool, Strand und Hängematte wechselt und die Me-time offenbar in vollen Zügen genießt.



Und weil es ihm dort so gut gefällt, entscheidet sich der Mann cocktailschlürfend und tiefenentspannt, seinen Rückflug spontan ein wenig nach hinten zu verschieben – was dank Eurowings-App kein Problem ist.



"Fly Your Way" als Claim

Sorglos reisen kann er dann auch im zweiten 50-Sekünder, diesmal in der Rolle als Geschäftsmann. Besonders dankbar ist er für den freien Mittelsitz, der ihn vor neugierigen Blicken auf seinen Laptop schützt.Zudem freut er sich wie schon im ersten Spot über die flexible Umbuchungsoption für den Rückflug, sodass er am Abend früher wieder bei seiner Familie sein kann. Auch die Möglichkeit zur CO₂-Kompensation bei Eurowings wird in beiden Filmen vorgestellt und genutzt.Die von Scholz & Friends entwickelte Kampagne soll in Deutschland vier Wochen lang im TV zu sehen sein und durch zahlreiche Online- und Social-Media-Aktivitäten flankiert werden.Nicht zuletzt wird im Rahmen der Kampagne auch der neue Marken-Claim "Fly Your Way" vorgestellt, der die kundenorientierte Strategie der Marke betonen soll. Auch das Brand-Design von Eurowings wurde von Scholz & Friends überarbeitet und zielt auf einen moderneren und authentischeren Auftritt mit stärkerem Digitalfokus ab.