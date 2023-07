FVW Medien/HMJ

Am Hamburger Flughafen können die Jets nicht starten.

Zehn Aktivisten der Letzten Generation hatten am 13. Juli das Rollfeld des Hamburger Flughafen blockiert. Auch am Düsseldorfer Airport wurde eine Klima-Aktion durchgeführt.

Für viele Hamburger sollte es am 13. Juli in den Urlaub gehen. Ohnehin lagen bei einigen die Nerven blank, da sich am ersten Tag der Sommerferien