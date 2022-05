Easyjet

Stephan Erler ist seit 2019 Country Manager von Easyjet in Deutschland. Kein einfacher Job: Sein Team in Berlin soll weiter schrumpfen.

Die Fluggesellschaft Easyjet will ihren Standort am Hauptstadtflughafen BER deutlich verkleinern. Ab dem Winter sollen dort elf statt 18 Flugzeuge stationiert sein, teilte das Unternehmen mit. Das geht mit Folgen für die Mitarbeiter am Easyjet-Standort Berlin einher.