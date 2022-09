Imago / Zuma Wire

Weitere solcher Boeing 777 bezieht Air India, um einen Wettbewerbsvorteil auf Flügen zwischen dem indischen Subkontinent und Nordamerika nutzen zu können.

Air India will mit 30 neuen Jets von Boeing und Airbus das Streckennetz ausbauen. Die Maschinen sollen von Ende des Jahres an sukzessive in Betrieb genommen werden und die Flotte um mehr als ein Viertel vergrößern. Es handle sich um die erste größere