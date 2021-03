Egyptair ist eine der ältesten Fluggesellschaften in Nahost.

Die staatliche Egyptair, die unter anderem auch Kairo mit Deutschland verbindet, ist auf Staatshilfe angewiesen. Der Carrier will eine Finanzspritze von bis zu 447 Mio. US-Dollar (umgerechnet 376 Mio. Euro) beantragen.

Das Geld sei notwendig, um Gehälter, ausländische Kredite und Flugzeugmieten zu bezahlen, sagte der Vorstandsvorsitzende laut einer Reuters-Meldung. Damit würde sich Egyptair in bester Gesellschaft befinden: Viele Regierungen weltweit mussten im Rahmen der Corona-Pandemie ihren Fluggesellschaften bereits finanziell unter die Arme greifen. In Deutschland hat das zu einer staatlichen Beteiligung des Bundes an der Lufthansa geführt."Wir versuchen mit der Unterstützung unserer Regierung zu überleben, damit wir unseren Betrieb fortsetzen können", sagte CEO Roshdy Zakaria gegenüber Reportern bei einer Branchenveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er sei optimistisch, dass die Regierung Egyptair, eine der ältesten Airlines im Nahen Osten, weiterhin unterstützen werde. Egyptair hat bereits 2020 umgerechnet 270 Mio. Euro erhalten – in Form von staatlich verbürgten Krediten sowie direkter staatlicher Unterstützung. So habe die Fluggesellschaft die Gehälter weiterhin in voller Höhe zahlen und gleichzeitig Entlassungen vermeiden können, sagte Zakaria.