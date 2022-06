Emirates

Dickes Ding: Emirates hat mehr als 100 Airbus 380 in seiner Flotte. Die Riesenjets sollen nun alle wieder so schnell wie möglich in die Luft.

Emirates Airline betreibt schon immer die größte Flotte an Airbus 380-Jets. Noch sind allerdings nicht wieder alle der Riesenflieger in der Luft. Doch das soll sich ändern. Derzeit fliegen 65 bis 70 der insgesamt 119 einsatzfähigen Emirates-Maschinen