Drei Jahre lang hat er Europcar in Deutschland geführt. Nun verlässt Stefan Vorndran die Europcar Mobility Group in Deutschland wieder. Seinen Platz übernimmt ein ehemaliger Avis-Manager: Wolfgang Neumann.

Wie der Mobilitätsdienstleister mitteilt, hat sich Stefan Vorndran, der in der Branche unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit beim Geschäftsreisen-Unternehmen BCD bekannt ist, selbst entschlossen, die Europcar-Gruppe nach drei Jahren als Deutschland-Geschäftsführer zu verlassen.

Sein Nachfolger ist in der Branche kein Unbekannter. Wolfgang Neumann war jahrelang beim Wettbewerber Avis als Deutschland- und Europa-Chef im Einsatz. Insgesamt bringt er mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Branchen mit. Neumann war in der Beratung, Wirtschaftsprüfung und Telekommunikation unterwegs. Zuletzt verantwortete er die Transformation von Unternehmen in der Logistikbranche und im Bereich Data Science.Als neuer Deutschland-Geschäftsführer der Europcar Mobility Group soll Wolfgang Neumann, der am heutigen Donnerstag gestartet ist, die Umsetzung der "Connect"-Strategie der Gruppe in Deutschland vorantreiben. Diese adressiert die neuen Kundenbedürfnisse und -erwartungen, die durch die Covid-19-Krise weiter verstärkt wurden und nun Teil des "New Normal" sind.Europcar befindet sich aufgrund der Corona-Krise in einer schwierigen Lage. Der börsennotierte Konzern mit Hauptsitz in Paris hat gerade ein Schutzschirmverfahren durchlaufen und im Rahmen dessen eine finanzielle Restrukturierung erfahren. Um wieder flüssig zu werden, sammelte Europcar unter anderem 250 Mio. Euro aus einer Kapitalerhöhung und weitere 225 Mio. Euro aus neuen Flottenfinanzierungskrediten ein. Zugleich wurde die Unternehmensverschuldung durch die Umwandlung von Anleihen in Aktien von gut zwei Milliarden Euro auf 910 Mio. Euro reduziert. Altaktionär Eurazeo hat dabei herbe Verluste erlitten.In Deutschland betreibt Europcar an die 500 Stationen und ist laut Aussagen von Vorndran aus dem Vormonat vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Im Lkw- und Transporter-Bereich habe das Unternehmen aufgrund der vielen Warenauslieferungen von Online-Einkäufen einen erfreulichen Geschäftsverlauf gesehen. In der Pkw-Vermietung sei es – wie auf dem Gesamtmarkt – zu Verschiebungen hin zu Abo-Modellen und Langzeitmieten gekommen, erklärte Vorndran Anfang Februar fvw | TravelTalk.Das Zukunftsprogramm "Connect" soll Europcar zum "führenden Akteur für nachhaltige, digitale und vernetzte Mobilität" machen. Schon 2023 soll ein Drittel der Flotte aus Elektro- oder Hybridfahrzeugen bestehen.