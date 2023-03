Christian Engels, Eurowings Discover

Hier zu sehen: eine A-320 von Eurowings Discover.

Der LH-Ferienflieger Eurowings Discover steuert im Sommer erstmals ein Ziel in Finnland an: Savonlinna. Die Flüge werden in Zusammenarbeit mit Reiseveranstalter Zonista angeboten.

Gemeinsam mit dem Spezialisten für nordische Länder legt Eurowings Discover somit erstmalig Charter-Flüge nach Finnland auf. Der Savonl