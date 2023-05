FVW Medien/RIM

Technische Probleme und Lieferschwierigkeiten machen Marabu zu schaffen – aber auch bei den eingesetzten Wetlease-Anbietern läuft es nicht immer.

Schon der Start war holprig und ebenso unglücklich scheint es bei der in Estland angemeldeten neuen Fluggesellschaft des Condor-Besitzers weiterzugehen: 15 Stunden mussten Passagiere in München auf den Marabu-Flieger warten – und der war am Ende zu klein.

Die Ferienflug-Neugründung Marabu steht unter keinem guten Stern: Mit dem Flugplan scheint es hinten und vorne nicht zu klappen – der Airli