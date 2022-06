Imago / ANP

Hochbetrieb am Hub in Amsterdam-Schiphol: Im Sommer deckelt der Flughafen die Zahl der Passagiere, um das Chaos in den Griff zu bekommen.

Um das Chaos an ihren Flughäfen in den Griff zu bekommen, gehen Amsterdam-Schipol und London-Gatwick neue Wege: Sie begrenzen die Zahl der Passagiere, die sie pro Tag abfertigen wollen. In Brüssel herrscht derweil Chaos wegen eines Streiks. Weil die Nachfrage na