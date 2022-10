Imago/Aviation-Stock

Die Union legt Vorschläge für eine schnellere Abfertigung an Flughäfen vor.

Die Union will die Bundesregierung dazu bringen, vor der nächsten großen Reisewelle mit konkreten Maßnahmen ein erneutes Chaos an deutschen Flughäfen zu verhindern. In einem Antrag für die Beratung im Bundestag machen die Abgeordneten von CDU und CSU dazu eigene Vorschläge.

