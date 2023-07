Foto: Eurowings GmbH

Eurowings führt den Casual Friday in der Luft ein. Die Crew trägt nun freitags zum "Sneaker Flyday" bequeme und komfortable Eurowings-Sportschuhe von Puma.

Das Eurowings-Kabinenpersonal darf ab sofort jeden Freitag bequeme weiße Sportschuhe zur Uniform tragen – und zwar während der gesamten Sommersaison.

"Ein sportliches Outfit passt zu unserem Selbstverständnis als Europas Value Airline", so Eurowings-CEO Jens Bischof. Um all die Extrameilen anzu