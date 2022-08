FVW Medien/HMJ

Zahlen nur noch kurz vor dem Check-in? Das Bundesland Niedersachsen will das mit einer Bundesratsinitiative erreichen.

Mit einer Bundesratsinitiative will Niedersachsen angesichts des Chaos an mehreren deutschen Flughäfen in diesem Sommer das Vorkasse-Prinzip bei Flugreisen abschaffen. Diese Art von Vertragsgestaltung hat in den vergangenen Jahren bereits vielfach zu erheblichen Schw