Imago / Eibner

Am Frankfurter Flughafen ist wegen des Ferienbeginns in drei Bundesländern dieser Tage besonders viel los.

Trotz des erwarteten Ansturms am Frankfurter Flughafen zum Ferienbeginn in Hessen und Rheinland-Pfalz rät die Bundespolizei an Deutschlands größtem Airport von zu frühem Anreisen ab. Teils seien Passagiere schon bis zu sieben Stunden vor ihrem Abflug