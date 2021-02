Eurotunnel

Wer rettet den Eurostar? Die britische Regierung verweist auf die Zuständigkeit der Anteilseigner.

Die britische Regierung will bei der Rettung des durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geratenen Eurostars nicht die Federführung übernehmen. Das sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch im Parlament in London.