Im Werk in Everett stellt Boeing den "Dreamliner" her. Die Entwicklung der B-787 war ein großer technologischer Sprung, der immer wieder zu Problemen führte, aber auch ein Flugzeug schuf, dass besonders effizient fliegt.

Der US-Flugzeug-Hersteller Boeing hat einen neuen Defekt bei seinem von einer Produktionspannenserie geplagten Langstreckenjet 787 identifiziert.

Boeing untersuche derzeit eine Reihe noch nicht an Kunden übergebener Maschinen, bei denen vor der Auslieferung Nacharbeiten nötig werden könnten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Problem sei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht akut sicherheitsrelevant und dürfte auch am Auslieferungsziel für das Gesamtjahr zunächst nichts ändern.Boeings Aktien gerieten zwischenzeitlich mit rund zwei Prozent ins Minus. Der "Dreamliner" – eines von Boeings wichtigsten Flugzeugmodellen – machte in den vergangenen Jahren öfter Probleme. Wegen verschiedener Produktionsmängel durfte der Flieger bereits von Mai 2021 bis August 2022 nicht an Kunden übergeben werden. Im Februar 2023 musste Boeing die Auslieferungen noch einmal für ein paar Wochen stoppen. Die US-Flugaufsicht hatte bei der letzten Wiederzulassung angekündigt, künftig jede hergestellte B-787 einzeln zu überprüfen.