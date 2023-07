Wegen eines Brands am Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der gesamte Flugbetrieb bis zum 19. Juli eingestellt worden.

In der Nacht zu Montag entwickelte sich an dem Airport ein Feuer, das im Laufe der frühen Morgenstunden von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Es wurden keine Verletzten gemeldet. "Wir danken den Feuerwehrleuten, den staatlichen Behörden, den Ersthelfern und der Flughafengemeinschaft für die schnelle Reaktion", hieß es in einer Mitteilung des Flughafens am Fuße des Ätnas am Montag bei Facebook.Allerdings müssten nach Angaben des Airports an der Ostküste Siziliens wegen der Auswirkungen des Brands bis Mittwoch 14.00 Uhr alle Flüge ausgesetzt werden. Es werden erhebliche Einschränkungen für italienische Fluggäste sowie ausländische Reisende erwartet. Der Flughafen rief die Passagiere auf, sich an die jeweiligen Fluggesellschaften zu wenden, um aktuelle Informationen zu ihren Flügen zu erhalten. Der Bürgermeister von Catania, Enrico Trantino, rief dazu auf, "wegen vorhersehbarer schwerwiegender Verkehrsbeeinträchtigungen" nicht zum Flughafen zu kommen.Nach dem landesweiten Streik im Flugverkehr in Italien am vergangenen Samstag, führt dieser Vorfall mitten in der Hauptreisezeit erneut zu starken Einschränkungen im Flugbetrieb. Die Ostküste Siziliens mit den Städten Taormina, Syrakus sowie vielen Standorten ist bei Touristen und Urlaubern äußerst beliebt. Auch aus Deutschland steuern täglich verschiedene Fluggesellschaften Catania an. Catanias Flughafen ist der fünftgrößte Flughafen Italiens – nach Angaben von Assaeroporti, dem italienischen Flughafenverband, wurden dort im Mai mehr als eine Million Passagiere abgefertigt.