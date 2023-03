Imago/Panthermedia

Vom 27. März an steuert Wizz Air die rumänische Stadt Iasi auch ab Berlin an.

Die in Ungarn beheimatete und an der Londoner Börse gehandelte Wizz Air führt eine weitere Osteuropa-Strecke ein. Mit Beginn des Sommerflugplans wird ab der deutschen Hauptstadt auch Iasi in Rumänien angesteuert.

Am 27. März soll der Erstflug auf der Route Berlin–Iasi erfolgen. Die Großstadt im Nordosten Rumäniens, die auch als "Stadt der