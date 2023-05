FVW Medien/RIM

Lufthansa Check-in-Schalter in München: Obwohl es hier an einem Nachmittag im Frühjahr sehr ruhig aussieht, kann sich die Kranich-Airline über Buchungseingänge im ersten Quartal nicht beschweren.

Was Lufthanseaten bereits in den vergangenen Wochen immer wieder postuliert haben, spiegelt sich nun in den Zahlen fürs erste Quartal wider: Beim Airline-Konzern läuft es rund. Umsatz und Passagierzahlen sind deutlich gestiegen. Der Sommer könnte gut werden.

Laut Lufthansa-CEO Carsten Spohr sind die Weichen nach der Corona-Krise nun wieder in die richtige Richtung gestellt. "Die Lufthansa Group ist wieder