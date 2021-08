Willkommensgruß an die Veranstalter-Partner: Manager Ben Weidmann von Eurowings Discover verteilt Eis vor der Alltours-Zentrale in Düsseldorf.

"So etwas haben wir ja noch nie erlebt!" Auf einer Tournee durch Deutschland stieß ein Team von Eurowings Discover in dieser Woche auf überraschende Reaktionen. Die Airline hat unangemeldet fünf Reiseveranstalter besucht. fvw|TravelTalk liefert die Fotos.

Guerilla-Aktion: Eurowings Discover verteilt Eis vor Veranstalter-Zentralen 1 / 14 Selbstbewusst unterwegs: Bei Eurowings Dicover freut man sich, jetzt da zu sein. Mit einem Spezial-Auto tourte ein Team der neuen Airline in dieser Woche durch Deutschland und besuchte Reiseveranstalter. (Eurowings Discover) 1 von 14 Teilen 2 / 14 Die Alltours-Zentrale in Düsseldorf war am Dienstag die erste, die das Eurowings-Discover-Team im Rahmen einer Guerilla-Aktion ansteuerte. (Eurowings Discover) 2 von 14 Teilen 3 / 14 Eurowings Dicover zeigt Nähe und Nahbarkeit. (Eurowings Discover) 3 von 14 Teilen 4 / 14 Ben Weidmann ist bei Eurowings Dicover Ansprechpartner für die Veranstalter – und war bei der Guerilla-Aktion vorne mit dabei. Er verteilte unter anderem Eis an die Gäste. (Eurowings Discover) 4 von 14 Teilen 5 / 14 Unweit von Düsseldorf in Duisburg ist die Heimat von Schauinsland-Reisen. Dort freuten sich etliche Mitarbeiter über die Eis-Geschenke der neuen Airline. (Eurowings Discover) 5 von 14 Teilen 6 / 14 Zeit für Fragen und Antworten: Die Discover-Mitarbeiter trafen auf etliche interessierte Schauinsland-Mitarbeiter. (Eurowings Discover) 6 von 14 Teilen 7 / 14 Mit großer Leinwand vorm großen Veranstalter: zu Besuch bei TUI Deutschland in Hannover. (Eurowings Discover) 7 von 14 Teilen 8 / 14 Hallo, Tobi! Bei FTI in München wurden einzelne Mitarbeiter vom Eurowings-Discover-Spezialauto persönlich rausgerufen. (Eurowings Discover) 8 von 14 Teilen 9 / 14 Vor einer Leinwand mit dem eigenen Namen lässt man sich auch gerne mal fotografieren. (Eurowings Discover) 9 von 14 Teilen 10 / 14 Heiß begehrt – das Eis am Stiel: Pro Veranstalter hatte die Airline 200 Stück in der Kühlbox.. (Eurowings Discover Eurowings Discover) 10 von 14 Teilen 11 / 14 Daumen hoch, das war die Reaktion der Mitarbeiter von DER Touristik in Köln auf den Besuch von Eurowings Discover. (Eurowings Discover) 11 von 14 Teilen 12 / 14 Ein Schnappschuss für das Firmenarchiv. (Eurowings Discover) 12 von 14 Teilen 13 / 14 Bei der DER Touristik ist man für neue Flugpartner stets offen. (Eurowings Discover) 13 von 14 Teilen 14 / 14 ... und zum Abschluss noch ein Gruppenbild vorm Haus der DER Touristik in Köln. (Eurowings Discover) 14 von 14 Teilen

Das Interesse an Eurowings Discover, die am 24. Juli 2021 erstmals mit Kurs auf Mombasa und Sansibar abgehoben war, sei sogar so groß gewesen, dass Mitarbeiter extra aus dem Homeoffice ins Büro gekommen waren, um sich mit dem Eurowings-Discover-Team auszutauschen, so die Fluggesellschaft in ihrer abschließenden Bilanz.



Auch bei den Veranstaltern kam der spontane Besuch gut an, wie die Fotos der Bildergalerie belegen. Speziell bei der Kölner DER Touristik konnte der Neuling am Himmel viele "Daumen hoch" einsammeln.

Alltours, Schausinsland-Reisen, TUI, FTI und DER Touristik in Köln haben in dieser Woche unerwarteten Besuch von einem kleinen Team der neuen LH-Tochter Eurowings Discover bekommen. Ben Weidmann, Director Customer Offer & Trading, fuhr mit einem Spezialfahrzeug in Düsseldorf, Duisburg, Hannover, München sowie Köln vor und hat die Mitarbeiter in den dortigen Veranstalter-Zentralen mit einem "Willkommensgruß" aus den Häusern gelockt.Zum Einsatz kam dabei ein sogenanntes Moving Ad-Car, ein Van, auf dessen Ladefläche eine große, digitale Werbefläche angebracht ist. Dort präsentierte sich die neue Airline und machte auf sich aufmerksam: "Gute Nachrichten: Seit letzter Woche ist Eurowings Discover am Markt. Und wir stehen Euch und Euren Kund:innen zur Verfügung – mit einem tollen Flugangebot, dem breiten Zubringer-Netzwerk der Lufthansa und attraktiven Veranstalter-Angeboten." So warb das Team von den Zentralen um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter. Einzelne Kollegen wurden sogar namentlich per Bildschirm-Botschaft begrüßt und aus den Zentralen gelockt."Es ist uns wichtig, dass wir zum Start unserer Airline, soweit es die Pandemie nur irgendwie zulässt, in den persönlichen Austausch mit unseren Partnern kommen. Denn nur gemeinsam können wir den Restart des Tourismus aktiv gestalten und die Branche stärken", erklärt Weidmann zu der Guerilla-Aktion, für die mancher Werkschutz alle Augen zugedrückt habe.