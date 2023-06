Imago/Hans Blossey

Am Flughafen Düsseldorf werden von Juni bis November 2023 von Airlines insgesamt sieben Millionen Sitzplätze angeboten. Damit entspricht das Angebot wieder 78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, was deutlich mehr als in Berlin und Stuttgart ist, die erst bei einem Niveau von 69 Prozent liegen.