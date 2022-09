Imago/Westend61

Liegen die Güterzüge in den USA still, so könnte das auch den Passagierverkehr auf Überlandstrecken in Mitleidenschaft ziehen.

Die USA steuern auf einen möglichen Streik im Güterzugverkehr mit schweren wirtschaftlichen Folgen zu. Dieser könnte zudem auch zu Ausfällen im Passagierzugverkehr führen. Die US-Passagierbahn Amtrak kündigte am Mittwoch an, vorsorglich alle