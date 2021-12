Imago / Imagebroker

In München explodierte ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Donnersbergerbrücke.

Jedes Jahr werden in Deutschland unzählige Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Normalerweise läuft alles glimpflich ab und die Bomben werden entschärft. Auf einer Baustelle in München kam es aber nun zu einem schlimmen Unglück. Be