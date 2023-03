Wegen Bauarbeiten wird die Bahntrasse zwischen Nürnberg und Bamberg für eine Woche gesperrt.

Vom morgigen Freitag (24. März) an bis zum 31. März fahren dort keine Züge mehr. Die ICE Richtung Berlin beziehungsweise München werden nach Bahnangaben großräumig über Würzburg und Fulda umgeleitet. Im Regionalverkehr werden ersatzweise Busse eingesetzt.Grund für die Sperrung: Die Strecke soll im Lauf des Jahres viergleisig ausgebaut werden. Speziell in der Woche der Sperrung sind nach Unternehmensangaben etwa 600 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter im Einsatz.Insgesamt will die Bahn dort 16 Brücken, zwei S-Bahnhöfe und den Überholbahnho 160 Mio. Euro in den viergleisigen Ausbau zwischen Nürnberg und Bamberg.