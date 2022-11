Imago Images/Martin Juenx

Warnstreik beendet: Ab Dienstag soll der Zugverkehr in Österreich vorerst wieder normal laufen.

Streiks sind in Österreich eher ungewöhnlich. Am Montag war nach bisher gescheiterten Tarifgesprächen aber der Bahnverkehr betroffen. Noch liegen die Positionen deutlich auseinander.

Streiks sind in Österreich eher ungewöhnlich. Am Montag war nach bisher gescheiterten Tarifgesprächen aber der Bahnverkehr betroffen. Noch liegen die Positionen deutlich auseinander. Nach dem Warnstreik am Montag bei allen Bahnen in Öste