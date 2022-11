Imago Images

Die erste neue Strecke soll Kairo, hier die Pyramiden von Gizeh, mit Alexandria und die künftige neue Verwaltungshauptstadt verbinden.

Die Deutsche Bahn soll künftig das erste Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten betreiben und instand halten. Ein auf 15 Jahre laufender Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich ist am Dienstag im Rahmen der Klimakonferenz in Sharm el Sheikh unterzeichnet worden.

Die Deutsche Bahn soll künftig das erste Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten betreiben und instand halten. Ein auf 15 Jahre laufender Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich ist am Dienstag im Rahmen der Klimakonferenz in Sharm el Sheikh unterzei