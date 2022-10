Imago Images

Der lädierte Zug nach dem Zusammenstoß in Kehl.

Ein französischer Schnellzug ist am Donnerstag an einem Bahnübergang in Baden-Württemberg gegen einen Traktor geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Straßburg wurde deshalb gegen 16 Uhr gesperrt.

Ein französischer Schnellzug ist am Donnerstag an einem Bahnübergang in Baden-Württemberg gegen einen Traktor geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Straßburg wurde deshalb gegen 16 Uhr gesperrt. Am späten Abend dauerten die Aufräu