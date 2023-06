Flughafen Hamburg/Oliver Sorg

Eröffnung von Wheego Mobility am Hamburg Airport: Lutz Deubel (Bereichsleiter Center Management Hamburg Airport) und Hubert Terstappen, Geschäftsführer von Wheego Mobility, vor der neuen Station.

Der Mobilitätsanbieter Wheego hat ganz offenbar Großes vor: Nachdem der Anbieter von Miet- und Carsharing-Autos gerade erst in Hamburg am Flughafen eine Station eröffnet hat, entsteht nun auch am größten Airport des Landes eine Dependance.

Unter der Marke Wheego macht sich Geschäftsführer Hubert Terstappen, einst Chef von Autovermieter Terstappen in Duisburg und später von