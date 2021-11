SwitchHH

In Hamburg teilen sich Drive Now und andere Mobilitätsdienstleister bereits die so genannten "Switchh"-Stationen. Dadurch soll der intermodale Verkehr gefördert werden.

Carsharing als wichtiger Teil der Verkehrswende, so lautet das Selbstbild vieler Anbieter. Damit das zutreffe, müsse noch mehr auf E-Autos gesetzt werden, betonen Umweltschützer. Der Weg zur vollelektrischen Flotte ist kompliziert. Für viele Städter is