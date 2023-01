Eurowings

Jens Bischof geht 2023 optimistisch an und will ein Angebot auf 2019er-Niveau bieten.

Eurowings will im Sommer 2023 wieder so viel fliegen wie 2019 – vor der Corona-Krise. Insgesamt werden 125 Flieger zum Einsatz kommen. Ob es auf Seiten der Reisenden reibungslos laufen wird, wollte CEO Jens Bischof am Donnerstag allerdings nicht versprechen.

Eurowings will im Sommer 2023 wieder so viel fliegen wie 2019 – vor der Corona-Krise. Insgesamt werden 125 Flieger zum Einsatz kommen. Ob es auf Seiten der Reisenden reibungslos laufen wird, wollte CEO Jens Bischof am Donnerstag allerdings nicht versprechen. Eurowi