Günter Wicker/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Auch in Berlin bietet Qatar Airways nun mehr Flüge in Richtung Doha.

Pünktlich zur Hauptreisezeit hat Qatar Airways sein Flugangebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebaut. In Düsseldorf wird die Frequenz zudem im Winter aufgestockt. Damit reagiere man auf die hohe Flugnachfrage in diesen Ländern, teilt die Airline mit.

So bietet Qatar Airways seit Anfang Juli zwei tägliche Flüge von Berlin nach Doha an. Bisher wurden beide Hauptstädte insgesamt zehn Ma