Qatar Airways fliegt häufiger nach München.

Qatar Airways aus Doha baut im Winter – ab dem 13. Dezember – ihre Flugverbindungen nach München aus. Aussagen der Airline zufolge hat sich die Nachfrage zuvor positiv entwickelt.

Auch mehr Berlin im Angebot

Die Folge: Die Route Doha–München wird ab dem 13. Dezember 2021 zweimal täglich von Qatar Airways angeboten werden. Somit erhöht sich die Anzahl an wöchentlichen Flügen ab der bayerischen Landeshauptstadt auf 14. Der erste Flug verlässt München am Vormittag, der zweite Flug startet am Nachmittag:Exakte Abflugzeiten sind morgens um 9:20 Uhr in München mit Ankunft in Doha um 16:50 Uhr. Der zweite Flug hebt um 15:20 Uhr in München ab und landet um 23:20 Uhr in der Hauptstadt von Katar.Auch die Flüge nach Berlin werden ab Mitte Dezember von aktuell noch vier- beziehungsweise fünfmal wöchentlich auf tägliche Flüge erhöht, sodass auch die Bundeshauptstadt wieder so häufig wie vor dem Beginn der Corona-Pandemie angeflogen wird. Insgesamt bietet Qatar Airways dann 35 wöchentliche Flüge ab Deutschland an.