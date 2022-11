Play

Ein Jet der Airline Play. Die Isländer wollen Hamburg ins Streckennetz nehmen.

Die isländische Fluggesellschaft befindet sich auf Expansionskurs. Erst seit kurzem hat die Airline USA-Ziele ex Island im Angebot. Im kommenden Jahr sollen auch Reisende aus Hamburg die Dienste von Play nutzen können.

