South African Airways

Mitarbeiter von South African Airways begrüßen die Ankunft eines Airbus A-300-300. Momentan hat SAA lediglich eine Maschine dieses Typs im Einsatz.

Seit gut einem Jahr ist South African Airways wieder in der Luft. Nun will der südafrikanische Carrier seine Kapazitäten kurzfristig erhöhen. Auch der Wiedereinstieg in die Langstrecke bleibt ein Thema.

Seit gut einem Jahr ist South African Airways wieder in der Luft. Nun will der südafrikanische Carrier seine Kapazitäten kurzfristig erhöhen. Auch der Wiedereinstieg in die Langstrecke bleibt ein Thema. Aktuell betreibt South African Airways (SAA) acht Airb