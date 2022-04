Imago / Ralph Peters

Auch zu Ostern kann dieses Bild wieder zur Realität werden: Am Frankfurt Airport dauert die Passagierabfertigung wegen Massenandrangs wieder einmal etwas länger.

Am Frankfurter Flughafen müssen Flugreisende auch am Osterwochenende mit längeren Wartezeiten und Verspätungen rechnen. Man erwarte ein ähnliches Aufkommen wie zum Ferienauftakt am vergangenen Wochenende, erklärte ein Sprecher der Betreibergesells