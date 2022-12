Imago/Rolf Poss

Bis Ende September 2022 war das Tragen von Schutzmasken auch an Bord deutscher Flugzeuge Pflicht. In Spanien ist dies nach wie vor der Fall.

Auch in Jets von Deutschland nach Spanien setzen kaum noch Passagiere ihren Mundschutz auf – in Deutschland ist dieser wie berichtet nicht mehr nötig. Laut spanischem Gesetz ist er aber nach wie vor verpflichtend und zwar in allen Fliegern, die in Spanien starten oder landen.

