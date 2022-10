Imago Images

Auch am Mailänder Airport Malpensa fallen am Freitag durch den Fluglotsenstreik Flüge aus.

Flugreisende aus oder in Richtung Italien müssen sich an diesem Freitag auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Wegen eines Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung Enav bleiben zahlreiche Flieger voraussichtlich am Boden.

