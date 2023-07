Der Flugverkehr in Italien wurde am Wochenende lahmgelegt.

Der Flugverkehr-Streik in Italien hat am Samstag zu einem Ausfall von fast tausend Flügen geführt. Doch auch in Belgien führte ein Streik von Ryanair-Piloten zur Streichung von zahlreichen Flügen.

Bei dem landesweiten Streik im Flugverkehr in Italien am Samstag sind insgesamt fast tausend Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaften, die zu dem Ausstand aufgerufen hatten, verzeichneten im Nachgang außerdem eine fast hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten am Streik, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete. Gestreikt hatte das Bodenpersonal der Flughäfen, das unter anderem für Abfertigungs- und Check-In-Dienste zuständig ist. Betroffen waren auch Reisende aus Deutschland - mehrere Flüge wurden gecancelt.Allein an den großen Flughäfen Italiens in Rom, Mailand, Neapel sowie Venedig wurden den Angaben nach mehrere hundert Flugverbindungen gestrichen. Rund 250 000 Passagiere waren betroffen. Der Verbraucherschutzverband Codacons gehe wegen der Ausfälle und Verspätungen von einem Schaden in Millionenhöhe aus, meldete Ansa weiter.

Ryanair-Piloten-Streiks in Belgien

In Belgien sind am Wochenende aufgrund von Streiks der Ryanair-Piloten insgesamt 120 Flüge ausgefallen. Allein am Sonntag seien insgesamt 58 Flüge vom und zum Flughafen Brüssel-Charleroi – etwa 50 Kilometer südlich der belgischen Hauptstadt Brüsselvon der Arbeitsniederlegung betroffen gewesen, meldete der Flughafen auf seiner Webseite. Fast 8000 Passagiere hätten das Land nicht wie geplant verlassen können, schätzte der belgische öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF. Am Samstag wurden 62 Flüge gestrichen.Die belgischen Ryanair-Piloten und die Fluggesellschaft liegen wegen Gehaltskürzungen und Problemen mit den Ruhezeiten im Streit. Die Piloten fordern, dass ihre Gehälter wieder auf den Stand vor der Covid-19-Pandemie gebracht werden. Damals hatten die Piloten eine

vorübergehende Gehaltskürzung akzeptiert, um dem Unternehmen zu helfen, die finanziellen Auswirkungen der während der Pandemie verhängten Reisebeschränkungen zu überstehen.

Am Samstag drohten die Piloten der RTBF zufolge mit weiteren Streiktagen in diesem Sommer, falls die Fluggesellschaft ihre Forderungen nicht erfüllen würde. Ryanair bietet keine Flüge von Brüssel-Charleroi zu Zielen in Deutschland an.

Zusätzlich zum Bodenpersonal haben ebenso die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, sowie die Piloten und Flugbegleiter der Billigfluggesellschaft Vueling gestreikt. Nach einem Bahnstreik am Donnerstag war dies der zweite große Ausstand in Italien, der zu erheblichen Problemen im öffentlichen Verkehr geführt hatte. Die Streiks trafen das Mittelmeerland mitten in der Hauptreisezeit und während einer Hitzewelle mit hohen Temperaturen.