Imago/NurPhoto

Auch am heutigen Dienstag musste Eurowings Deutschland am Köln Bonn Airport wegen des Piloten-Ausstands wieder etliche Flüge streichen.

Der Pilotenstreik bei dem LH-Billigflieger Eurowings führt weiterhin zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb an Deutschlands großen Airports.

Der Pilotenstreik bei dem LH-Billigflieger Eurowings führt weiterhin zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb an Deutschlands großen Airports. Am Düsseldorfer Flughafen fallen am heutigen Dienstag 84 von 160 Flügen aus, wie der Airport mitte