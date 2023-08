Oliver Roesler ORO Photography/LH

Lufthansa-Zentrale in Frankfurt

Die Lufthansa hat momentan vermehrt mit Kunden zu tun, die auf Betrügereien im Internet hereingefallen sind. Via soziale Medien sind gefälschte Lufthansa-Konten aufgetaucht. Nun warnt der Airline-Konzern davor über das soziale Medium: "X" (ehemals Twitter).

In jüngster Zeit seien in den sozialen Medien falsche Lufthansa-Konten aufgetaucht, so die Kommunikationsabteilung des Airline-Konzerns auf dem K