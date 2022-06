Imago / UIG

Das Grundgehalt von in Spanien stationierten Cabin Crews der Easyjet ist sehr niedrig.

Mitten im Ferientrubel im Juli will das Kabinenpersonal von Easyjet in Spanien an insgesamt neun Tagen für mehr Geld streiken. Die Arbeitsniederlegungen seien für die Tage zwischen dem 1. und dem 3. Juli, zwischen dem 15. und dem 17. Juli sowie zwischen dem 29.