Fraport meldet 69 Prozent Rückgang bei den Passagierzahlen im Zeitraum Januar bis April gegenüber 2020.

Besser als vor einem Jahr, aber deutlich unter der Vor-Corona-Zeit: Der Frankfurter Flughafen erzielte zwar ein Plus bei den Passagierzahlen gegenüber April 2020, liegt aber noch klar unter 2019.

Die Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafen weiter fest im Griff. Trotz der Osterferien blieb die Zahl der abgefertigten Passagiere am größten deutschen Flughafen auch im April unter der Millionen-Marke.



Im Vergleich zum April 2019, also bevor die Pandemie den Flugverkehr weltweit massiv beeinträchtigt hatte, sank die Zahl der Passagiere um fast 84 Prozent auf knapp 984.000, wie der im MDax notierte Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mitteilte.



Mehr dazu

Im Vergleich zum April 2020 zog die Zahl der Passagiere allerdings um 423 Prozent an. Der Vorjahresmonat war der erste, in dem Fraport die Corona-Folgen voll zu spüren bekommen hatte.



Auch die Fraport-Flughäfen im Ausland besser als im schwachen April 2020

Über die ersten vier Monate des laufenden Jahres gesehen ging die Zahl der Passagiere um 69 Prozent auf mehr als 3,4 Millionen zurück - im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 war dies sogar ein Rückgang um 83 Prozent.An seinen internationalen Flughäfen registrierte Fraport erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise wieder durchgehend hohe Zuwachsraten wegen der geringen Passagier-Vergleichszahlen aus dem April 2020. Sämtliche Fraport-Flughäfen von Südamerika über die Türkei bis nach China blieben aber unter dem Vorkrisen-Niveau.