Tickets subventionieren, Luftfahrt unterstützen: Iata-Präsident Alexandre de Juniac.

Der Weltverband der Fluggesellschaften, Iata, hat die Regierungen aufgefordert, den Reiseverkehr zu stimulieren. Generaldirektor Alexandre de Juniac denkt dabei an Subventionen für Flüge.

Weil der weltweite Flugverkehr wegen der Corona-Krise nicht in Schwung kommen will, fordert der internationale Airline-Verband Iata jetzt die Regierungen auf, den Reiseverkehr zu stimulieren, damit sich die Fluggesellschaften von der Coronavirus-Krise erholen können. "Die Branche braucht zusätzliche Hilfsmaßnahmen", so de Juniac am Mittwoch.



Mehr Schulden geht nicht

Verschiebung des Iata-Jahrestreffens

Tatsächlich haben die Regierungen weltweit den Airlines bereits mit mehr als 225 Mrd. Dollar unter die Arme gegriffen. Das ist in Form von direkter Hilfe, Lohnzuschüssen, Steuererleichterungen sowie Krediten erfolgt. In Deutschland haben davon unter anderem Lufthansa, TUIfly und Condor profitiert.Doch die Krise ist noch nicht vorbei, der Finanzbedarf der Fluggesellschaften daher groß. Laut de Juniac könnten die Airlines aber nicht noch mehr Schulden brauchen. Er schlug daher einen anderen Weg vor: die Subventionierung von Flugtickets. Das könnte eine Möglichkeit für Regierungen sein, dem Sektor zu helfen, so der Iata-Frontmann.Da sich die Airline-Branche selbst ein persönliches Treffen und kein virtuelles Meeting für ihre Jahrestagung wünscht, hat de Juniac am Mittwoch verkündet, die diesjährige Iata-Tagungzu verschieben. Das Treffen wird nun vom 3. bis 5. Oktober in Boston in den USA abgehalten.Der Verband geht davon aus, dass im Juni die Grenzen noch nicht offen sein werden und so ein Treffen nicht möglich wird. 2020 wurde die Tagung wegen der Corona-Pandemie ganz abgesagt.