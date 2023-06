Pixabay

250 Nato-Militärmaschinen nehmen an der zwölftägigen Air-Defender-Übrung teil.

Am Montag startet das Manöver Air Defender 23. Es ist die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato. Deutschland ist mit am stärksten betroffen. Wohl mit entsprechenden Folgen für den zivilen Luftverkehr.

Vom 12. bis zum 23. Juni 2023 findet unter anderem in Deutschland die größte Luftwaffenübung seit dem Bestehen der Nato statt. An der