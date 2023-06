Pixabay

250 Nato-Militärmaschinen nehmen an der zwölftägigen Air-Defender-Übrung teil.

Am Montag startet das Manöver Air Defender 2023. Es ist die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato. Deutschland ist mit am stärksten betroffen – wohl mit entsprechenden Folgen für den zivilen Luftverkehr.

Vom 12. bis zum 23. Juni findet unter anderem in Deutschland die größte Luftwaffenübung seit dem Bestehen der Nato statt. An der Ü