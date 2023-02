Easyjet

Ab in den Süden: Easyjet nimmt eine neue München-Route auf.

Der britische Billigflieger baut sein Flugangebot in München aus. So steuert die Airline von Ende Juni an ab der bayerischen Landeshauptstadt aus ein neues Ziel in Süditalien an.

Am 28. Juni 2023 geht es los, dann erweitert Easyjet das Angebot ab München und verbindet die Landeshauptstadt Bayerns mit einer neuer Städtedestination im Süden Italiens. Dreimal in der Woche geht es dann vom Flughafen München (MUC) aus nonstop nach Neapel (N